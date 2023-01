Everything Everywhere All at Once: disponibile per l’acquisto la “pietra domestica” ispirata al film

Everything Everywhere All at Once

Sull’onda delle 11 nomination agli Oscar recentemente ottenute da Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE), la A24 ha deciso di aggiungere un altro articolo al ricco merchandise legato al film, che ora comprende anche una “pietra domestica“. Questa fa riferimento alla scena in cui la protagonista, Evelyn (Michelle Yeoh), nei suoi viaggi tra più dimensioni si ritrova in una in cui lei e sua figlia (Stephanie Hsu) sono rocce nel deserto.

L’articolo include un sasso con due grandi occhi, dalle dimensione variabile, un nido di carta e un opuscolo per la cura e l’addestramento Il prezzo è di 35 dollari ed è al momento sold out. Tra gli altri prodotti acquistabili ispirati al film, sul sito presenti anche dei “Guanti con dita da hot dog”.

Vi ricordiamo che Everything Everywhere All at Once ha ottenuto la nomination per il miglior film, miglior regia (Daniels), la miglior attrice (Michelle Yeoh), il miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), la miglior attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), la miglior sceneggiatura originale, la miglior colonna sonora originale, la miglior canzone originale (“This is a Life”), i migliori costumi e il miglior montaggio.

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre e tornerà nei cinema il prossimo 2 febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate della pietra domestica di Everything Everywhere All At Once? Lasciate un commento!

FONTE: A24