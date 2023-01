Everything Everywhere All at Once: Michelle Yeoh rivela a quale potenziale spin-off vorrebbe prendere parte

Everything Everywhere All at Once

In un’intervista con Variety, Michelle Yeoh ha rivelato che vorrebbe prendere parte a uno specifico spin-off di Everything Everywhere All at Once (LEGGI LA RECENSIONE). Nella commedia fantascientifica diretta da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, l’attrice interpreta un’immigrata cinese negli Stati Uniti che viaggia attraverso diversi universi paralleli.

Alla domanda se parteciperebbe ad un sequel del film, risponde negativamente, dichiarando di preferire piuttosto l’idea di uno spin-off in cui vestire i panni di una precisa “variante” del suo personaggio. Ecco quale:

Voglio un universo in cui sono una rockstar. Voglio tornare, se devo tornare, come una persona che ha una voce incredibile… Questo è ciò che manca al nostro mondo in questo momento, la pace e l’amore, e trovo che con le canzoni e una grande voce sia così facile, molto più facile raggiungere qualcuno. E se canti a una marea di bambini… loro lo sentono perché è tutto lì.

Yeoh ha così citato celebri artiste come Adele, Enya, e Lady Gaga come fonte d’ispirazione. Ricordiamo che per il film l’attrice ha recentemente vinto un Golden Globe come miglior interprete in una commedia o musical. Potete vedere il video del suo intervento qui sotto:

Uscito nelle sale americane a fine marzo, Everything Everywhere All At Once ha raggiunto i 100 milioni di dollari al botteghino, diventando il titolo col maggiore incasso della A24. In Italia è invece arrivato lo scorso 6 ottobre e tornerà nei cinema il prossimo 2 febbraio. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: Twitter