Il franchise di La casa ha in programma un nuovo appuntamento dal titolo Evil Dead Rise prodotto da Sam Raimi e Bruce Campbell che dovrebbe arrivare prossimamente in streaming su HBO Max. Dovrebbe, appunto. Già perché stando alle recentissime dichiarazioni di Bruce Campbell la pellicola sarebbe così valida che WarnerDiscovery starebbe ventilando l’uscita cinematografica.

L’attore ha svelato che:

Abbiamo appena avuto una proiezione in anteprima in cui il film ha ricevuto delle votazioni davvero elevate. L’idea era quella di farlo andare in streaming su HBO Max, ma potrebbe finire per essere distribuito al cinema, forse in autunno.

Ricordiamo che Bruce Campbell, l’interprete di Ash Campbell, non comparirà nella nuova pellicola. Il cast comprende anche Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies e Nell Fisher.

La pellicola è diretta da Lee Cronin che ha già diretto The Hole in The Ground ed è prodotto da Sam Raimi.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere al cinema questo nuovo capitolo della popolare saga horror? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Fonte: Comic Book Resoruces