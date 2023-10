Ospite del New York Comic Con, Ewan McGregor si è espresso in supporto allo sciopero degli attori, tutt’ora in corso (qui gli ultimi aggiornamenti). Secondo il sito della manifestazione, le celebrità, durante i panel, possono parlare di loro stessi e del loro background, ma non “di progetti passati, attuali o futuri delle proprietà e degli studios colpiti [dalle rimostranze sindacali]“.

Ecco dunque le parole di McGregor, raccolte da CB:

È la prima volta che partecipo a una cosa del genere ed è stata una [mia] decisione, ma ci tenevo molto a partecipare. È difficile per noi essere qui e non poter parlare dei nostri attuali film, che sono sicuro vorreste conoscere, e mi scuso per questo. Ma è solo il modo in cui dobbiamo farlo, immagino. Ma è stato importante venire a vedervi, incontrarvi e far parte di questo rapporto tra le persone per cui facciamo i film e le persone che li fanno, quindi sono felice di essere qui.

Recentemente abbiamo visto Ewan McGregor nella miniserie Obi-Wan Kenobi, disponibile su Disney+. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

