Ezra Miller: arriva il patteggiamento dopo l’accusa di furto con scasso, ritirate due accuse

A pochi giorni dall’udienza, arrivano alcuni aggiornamenti sulla causa per furto con scasso intentata contro Ezra Miller, depositata alla Corte Suprema del Vermont.

Tutto è iniziato, ricordiamo, dopo la denuncia della scomparsa di alcuni oggetti in una residenza di Stamford il 1° maggio, quando le autorità avevano riscontrato – assistendo ad alcuni video di sorveglianza – che numerose bottiglie di alcol erano state prelevate dalla residenza e i proprietari avevano accusato Miller di essere responsabile.

Ad una udienza preliminare tenutasi il 17 ottobre e Miller, apparendo in collegamento video, aveva annunciato di dichiararsi non colpevole per il furto. Oggi, grazie a NBC News, arrivano alcuni aggiornamenti in materia.

A quanto pare, infatti, in vista di un patteggiamento, i querelanti avrebbero deciso di ritirare le accuse di furto e di furto con scasso. Miller dovrebbe così dichiararsi colpevole solamente di violazione di proprietà privata e scontare, pertanto, una sospensione condizionale di 90 giorni, un anno di libertà vigilata e una multa da 500 dollari.

Ulteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni.

Fonte