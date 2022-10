Ezra Miller si dichiara non colpevole dopo l’accusa di furto con scasso

Lo scorso 7 agosto Ezra Miller ha ricevuto un mandato di comparizione dalla Corte Suprema del Vermont per un’udienza preliminare dopo l’accusa di furto con scasso.

Dopo la denuncia della scomparsa di alcuni oggetti in una residenza di Stamford il 1° maggio, le autorità avevano riscontrato – assistendo ad alcuni video di sorveglianza – che numerose bottiglie di alcol erano state prelevate dalla residenza e i proprietari avevano accusato Miller diessere responsabile.

L’udienza, a causa di alcuni slittamenti, si è tenuta ieri 17 ottobre e Miller, apparendo in collegamento video, ha annunciato di dichiararsi non colpevole per il furto. Ha inoltre acconsentito, in attesa della prossima udienza fissata al 13 gennaio 2023, a non entrare in contatto con i proprietari né fare loro visita visti i vecchi rapporti di amicizia.

Deadline sottolinea che la star rischia un massimo di 26 anni di carcere e più di 2000 dollari di multa se risulterà colpevole.

“Ezra vorrebbe ringraziare per l’affetto e il sostegno ricevuto da amici e parenti che continuano a essere una presenza vitale nel recupero della salute mentale” ha dichiarato l’avvocata Lisa B. Shelkrot.