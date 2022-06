Un nuovo articolo pubblicato su Rolling Stone riporta alcuni aggiornamenti su Ezra Miller, che qualche giorno fa è tornato al centro dell’attenzione dopo l’emissione di un ordine restrittivo.

A quanto pare, infatti, l’attore starebbe ospitando nella sua fattoria in Vermont una madre di 25 anni e i suoi tre figli in quello che è stato definito da fonti un ambiente non sicuro tra pistole disseminate per la casa, erba e proiettili (il bambino di un anno in un’occasione avrebbe provato a ingerirne uno).

Il padre sostiene di aver provato più volte a riportare i bambini a casa sin dallo scorso aprile, ma dopo la denuncia alla polizia e agli assistenti sociali è emerso che “i bambini stavano bene” e non ci sono state conseguenze. La madre, dal canto suo, ha dichiarato a Rolling Stone che Miller ha aiutato lei e i suoi bambini a scappare da un “ex violento” e che al momento si trova in un posto sicuro:

Le pistole sono per difesa personale e sono custodite in una parte della casa in cui i bambini non mettono mai piede. I miei figli hanno la possibilità di rilassarsi e guarire dai traumi grazie alla sicurezza e alle cure a cui Ezra sta provvedendo.

Al momento non ci sono aggiornamenti sul resto delle accuse.