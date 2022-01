è balzato agli onori della cronaca negli ultimi giorni per un video bizzarro pubblicato su Instagram in cui minaccia dei membri del Ku Klux Klan in Carolina del Nord.

L’attore, che presto apparirà in Animali Fantastici: I segreti di Silente e in The Flash, è apparso in video indossando l’anello del velocista scarlatto e rivolgendosi direttamente ai componenti delle organizzazioni segrete: “Guardate, se ci tenete proprio a morire, vi suggerisco di uccidervi con le vostre pistole. Va bene? In caso contrario, se continuate a fare quello che state facendo – e sapete a cosa mi riferisco – allora lo faremo noi al posto vostro, se è proprio quello che volete. Ci sentiamo presto, un saluto!“.

Non è chiaro a quale episodio si stesse riferendo l’attore, ma nella didascalia che accompagna il video ha aggiunto:

Vi prego di disseminare (bleah!) questo video a tutti coloro che potrebbero essere interessati. Non è uno scherzo, e anche se sono il primo a definirmi un buffone, fidatevi di me e prendetemi sul serio. Salviamo delle vite, va bene, piccoli miei? Vi voglio bene.

