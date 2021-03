Adesso l’attore ci ha tenuto a fare una precisazione in proposito che vi riportiamo a seguire:

Voglio fare una precisazione su una notizia emersa da una recente intervista a cui ho partecipato, che fraintende ciò che è davvero successo. Emma Watson non ha “abbandonato furiosa il set” ed è tremendo che sia stato percepito così. La scena in quel modo non era prevista dalla sceneggiatura, c’è stata molta improvvisazione, è cambiata drasticamente e non si è rivelata quello per cui aveva dato il consenso. L’idea che sia stata in qualche modo poco professionale e non al gioco è una ca*zata. Io avrei dovuto spiegarmi meglio e visto che non l’ho fatto si è ritrovata in una posizione scomoda. Quella sera abbiamo parlato, era una situazione di me*da e deve esser stato difficile per lei dire qualcosa in proposito, perciò sono felicissimo e colpito che l’abbia fatto. Abbiamo concordato di escluderla dalla scena. Sono stato felicissimo di lavorare con lei e adorerei tanto avere di nuovo quell’occasione. Sono davvero dispiaciuto che sia andata così, e avrei voluto fare di più per evitarlo.