In una recente intervista con GQ ha parlato della volta chelasciò improvvisamente il set di Facciamola finita alla luce di una sequenza fin troppo spinta.

L’attrice girò effettivamente una piccolissima parte per il film, ma avrebbe dovuto anche far parte di una sequenza con Channing Tatum. Come emerse all’epoca dell’uscita del film, l’attore calcò un po’ troppo la mano in una scena in cui appariva seminudo al guinzaglio e la cosa spinse l’attrice ad abbandonare il set.

Come ha ricordato Rogen:

Non ripenso a quel momento dicendo: “Come ha osato farlo?”, capite che intendo? A volte certe cose che leggi in una sceneggiatura finiscono per essere diverse quando prendono vita. Ma comunque, non rappresentò la fine tragica del nostro rapporto. Tornò il giorno dopo per salutarci, aiutò a promuovere il film, senza nessun risentimento, senza contare che non avrei potuto essere più felice del risultato finale.

Ha poi aggiunto, sulla sequenza:

Mi sa che aveva ragione. Alla fine è uscito qualcosa di ancora più divertente.

Ecco la scena in questione in cui avrebbe dovuto esserci Emma Watson:

Ed ecco la parte dell’attrice nel film:

La storia segue le vicende di un gruppo di celebrità si ritrova nel bel mezzo della fine del mondo.

Nel cast della commedia, che è uscita nei cinema americani il 14 giugno 2013 (è arrivato il 18 luglio in Italia) distribuita dalla Sony, attori del calibro di Jay Baruchel, Danny McBride, Jonah Hill, James Franco e Craig Robinson, oltre a vari cammeo di note personalità come Emma Watson, Jason Segel, David Krumholtz, Michael Cera, Aziz Ansari e Rihanna.

