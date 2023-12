Face/Off, action con Nicolas Cage e John Travolta uscito nel 1997 (LEGGI LO SPECIALE) rimane il più celebre tra i film diretti a Hollywood da John Woo. Un sequel “diretto” della pellicola è da tempo in sviluppo (qui gli ultimi aggiornamenti), ma il regista dell’originale però non è coinvolto. In una recente intervista con THR, quest’ultimo ha infatti rivelato di non aver mai pensato che la storia potesse continuare con gli stessi protagonisti, ma di aver proposto qualcos’altro allo studio, la Paramount, senza però venire preso in considerazione.

Ecco le sue parole:

Una volta ho pensato che se avessi avuto la possibilità di fare un sequel di Face/Off, mi sarebbe piaciuto che fosse interpretato da due personaggi femminili. Due donne che si scambiano i volti per fare qualcosa. Così l’ho proposto allo studio, che però non ci ha prestato molta attenzione.

Ricordiamo che è attualmente nelle sale il nuovo film del regista, Silent Night – Il silenzio della vendetta, con protagonista Joel Kinnaman. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Anche per quanto riguarda Face/Off, vi rimandiamo alla nostra scheda.

Cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto vedere un sequel di Face/Off con due personaggi femminili? Lasciate un commento!

FONTE: THR

