Dopo Adam Wingard , anche lo sceneggiatore Simon Barrett ha parlato del sequel ( e non remake ) di

Barrett ha parlato con Comicbook dello sviluppo del progetto:

Face/Off 2 è ancora in sviluppo attivo. Abbiamo una sceneggiatura, che stiamo riscrivendo, e siamo molto emozionati per la direzione che sta prendendo la nuova stesura.

Abbiamo Neil Moritz e Paramount alle spalle, che continuano a darci dei pollici in su disorientati ma entusiasti per ogni passo dello sviluppo. Ci sono voluti due anni per me e Adam [Wingard] per far afferrare la nostra idea, perché era tutto molto confuso. Lo studio continuava a dire: “Ci piace quello che dite, ma potete spiegare chi è che indossa la faccia in questa scena?“.

È stato dopo che ci hanno pagato per scrivere un trattamento di 35 pagine che hanno iniziato a capire cosa stavamo proponendo, tant’è che c’è molto entusiasmo ai piani alti, cosa a cui non sono abituato. Credo che sia merito del successo di Godzilla Vs Kong al cinema quest’anno (diretto da Wingard).