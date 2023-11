Uscirà nelle sale il prossimo maggio The Fall Guy, la commedia d’azione con Ryan Gosling nei panni di uno stuntman di nome Colt, che deve trasformarsi in un vero e proprio eroe d’azione quando una star del cinema viene rapita (GUARDA IL PRIMO TRAILER).

Durante le riprese, sono stati coinvolti oltre 120 stunt, con l’obiettivo di realizzare un film “vecchio stile”.

In un’intervista con Empire, la produttrice Kelly McCormick ha spiegato:

Era un set davvero speciale. Facevamo acrobazie enormi, come cadute da 45 metri, cose che non si vedevano da circa dieci anni. Abbiamo fatto un salto di 76 metri su un crepaccio gigante – non sono nemmeno sicura di come ci siamo riusciti, a dire il vero! Abbiamo fatto un gigantesco cannon roll [capovolgimento multiplo di un’auto] su una spiaggia, che non veniva fatto dai tempi, credo, di Casino Royale. Gli stuntman spesso non riescono più a fare grandi acrobazie, perché la computer grafica è così buona. Ma sono entrati con desideri, obiettivi e aspirazioni, e noi siamo stati in grado di dare loro opportunità che non avevano avuto da molto tempo, se non mai. È stata la realizzazione di un sogno. E credo che la differenza si veda.