In The Fall Guy, action con Ryan Gosling ora nelle sale, Emily Blunt interpreta Jody, operatrice di macchina e aspirante regista.

In un’intervista con Variety, la costumista Sarah Evelyn ha rivelato le fonti d’ispirazione per il personaggio.

Ha iniziato prendendo in considerazione icone degli anni ’80 come Lauren Hutton e Brooke Shields, per poi passare ad alcune famose registe. “Ho guardato a Kathryn Bigelow e Patty Jenkins, donne che dirigono film d’azione, ma anche a Greta Gerwig perché è il nome del momento“. Un altro punto di riferimento è stato Agnes Varda, rappresentante femminile della Nouvelle Vague. Quando Blunt ha firmato, anche a lei sono venute delle idee. “Aveva fatto molte ricerche ed è all’avanguardia in fatto di costumi“, racconta Evelyn. Alla fine hanno preso un po’ da tutti, compresi gli uomini e le donne che hanno visto intorno a loro sul set.

La responsabile ha fatto così molti acquisti vintage in negozi di Los Angeles come Wasteland e Jet Rag perché voleva che i costumi fossero senza tempo. Si è rivolta anche a Wrangler e CAT per l’abbigliamento da lavoro; invecchiava, rielaborava e tingeva le tute per aggiungere più verve ai capi. Ha trovato la tuta rosa, marchio di fabbrica di Jody, da Wrangler, a cui ha abbinato una camicia hawaiana, una grossa cintura di pelle e stivali da lavoro Red Wing. Racconta:

Questo [look] è venuto dal mio cuore. L’idea della cintura di pelle è natta dalla donna che faceva i lavori in pelle per il film. Aveva una cintura di pelle straordinaria che indossava sempre in un modo preciso e io le ho detto: “Devi farne una per Emily”.

FONTE: Variety

