Uscirà nelle sale il prossimo maggio The Fall Guy, la commedia d’azione con Ryan Gosling nei panni di uno stuntman di nome Colt (GUARDA IL PRIMO TRAILER). In un’intervista con il magazine Empire, lo sceneggiatore Drew Pearce ha sottolineato come il personaggio permetterà all’attore di unire diversi lati precedentemente mostrati sul grande schermo:

Questo ruolo ha la goffaggine di Nice Guys, la freddezza innata di Drive e la simpatia romantica di Le pagine della nostra vita.

Le sue fonti d’ispirazioni sono state in particolare Indiana Jones, un altro personaggio che si affida alla sua abilità di arrangiarsi per uscire dai guai, e Rocky, nel suo spirito da underdog. Aggiunge il regista David Leitch:

L’unica persona che avevamo in mente era Ryan. Ci sono molti attori che possono interpretare la spavalderia e il machismo di tutto questo, ma Ryan sa anche essere autoironico. Colt è un ragazzo che ha le capacità necessarie ma è costantemente sottovalutato. Gli stuntman sono fatti apposta per essere trascurati e sottovalutati. Non sono fatti per avere i riflettori puntati addosso.

Empire ha condiviso inoltre una nuova immagine dell’attore, che potete vedere qui sotto:

Ecco la trama del film:

È uno stuntman e, come tutti nella comunità degli stuntman, viene fatto esplodere, colpito con armi da fuoco, schiantato, lanciato attraverso le finestre e fatto cadere dalle altezze più elevate, tutto per il nostro intrattenimento. E ora, dopo un incidente che ha quasi messo fine alla sua carriera, questo eroe della classe operaia deve rintracciare una star del cinema scomparsa, risolvere una cospirazione e cercare di riconquistare l’amore della sua vita mentre continua a svolgere il suo lavoro quotidiano. Cosa potrebbe andare per il verso giusto? Colt Seavers (Gosling) è uno stuntman segnato dalle battaglie che, avendo lasciato il mestiere un anno prima per concentrarsi sia sulla sua salute fisica che mentale, viene richiamato in servizio quando la star di un film di studio dal mega-budget — diretto dalla sua ex, Jody Moreno, interpretata dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt — scompare. Mentre la spietata produttrice del film (vincitrice dell’Emmy Hannah Waddingham) manovra per tenere segreta la scomparsa della star Tom Ryder (vincitore del Golden Globe Aaron Taylor-Johnson) sia allo studio che ai media, Colt esegue le acrobazie più spettacolari del film cercando (con successo limitato) di ritornare nelle grazie di Jody. Ma mentre il mistero attorno alla star scomparsa si infittisce, Colt si ritroverà intrappolato in un sinistro complotto criminale che lo spingerà al limite di una caduta più pericolosa di qualsiasi acrobazia.

FONTE: Empire

