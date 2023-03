Secondo quanto rivelato da Deadline la Tea Shop Productions e il regista Scott Mann (Final Score) starebbero discutendo concretamente dell’idea di un sequel di Fall, thriller arrivato in sala lo scorso anno che sta recentemente avendo un enorme successo su Netflix UK.

Il film ha incassato globalmente 22 milioni di dollari a fronte di un budget di soli 5 milioni.

I protagonisti di Fall sono Grace Caroline Currey (Shazam!, Annabelle 2), Virginia Gardner (Runaways, Starfish) e Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead, Watchmen).

La produzione di questo sequel dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno.

La sinossi del primo film:

Dopo la morte di Dan (Mason Gooding) durante un’arrampicata sulle Montagne Rocciose, la fidanzata Becky (Grace Caroline Currey) e l’amica Hunter (Virginia Gardner) decidono di scalare una torre di trasmissione alta più di 700 metri per spargere le sue ceneri dalla vetta. Ma una volta giunte in cima, si ritrovano bloccate senza alcuna possibilità di discesa. Attorno a loro c’è solo il deserto e non c’è modo di chiamare i soccorsi. L’unica scelta è lottare per la sopravvivenza, anche se tutto è contro di loro.