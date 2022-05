Lo sceneggiatore Jeremy Slater è tornato a parlare di, il film del 2015 diretto da Josh Trank. L’occasione si è presentata durante la promozione di, la serie Marvel ora su Disney+.

Lo sceneggiatore ha svelato che in origine, prima di Destino, l’antagonista doveva essere un altro:

Nella stesura del mio Fantastico Four c’era Annihilus che li attaccava quando per la prima volta arrivavano nella Zona negativa. […] Era alto 6 metri, era cibernetico, l’avevo proposto come l’attacco del T-Rex di Jurassic Park. Doveva sembrare che fosse stato lui a uccidere Victor. Sembrava un modo fresco e divertente di usare Annihilus.