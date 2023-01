Fantastic 4: i Marvel Studios sarebbero interessati a Ryan Gosling per la parte di Sentry

Mentre siamo in attesa di aggiornamenti sostanziali sul nuovo film di Fantastic 4 che verrà prodotto dai Marvel Studios, lo scooper Jeff Sneider riporta un rumour molto interessante sul film e su Ryan Gosling che, fino ad eventuale conferma, tale rimane.

Stando alle informazioni intercettate da Sneider i Marvel Studios vorrebbero avere Ryan Gosling in Fantastic 4 nella parte di Sentry. Ecco le sue parole:

Come scrive Wikipedia:

Bob Reynolds è un semplice studente con il vizio dell’alcolismo, tossicodipendente, vittima di frequenti depressioni e disturbi psichici. Insieme ad un compagno, fa irruzione in un laboratorio alla ricerca di droghe sintetiche che lo facciano ‘sballare’, e per questo beve una strana pozione segreta, ottenendo così i suoi superpoteri. La pozione si rivelerà in seguito essere una variante del siero del supersoldato usato su Capitan America, con la particolarità di essere circa un milione di volte più potente ed adattabile ad ogni organismo umano, a differenza del precedente, dimostratosi efficace solo su Steve Rogers e pochi altri; la scoperta portò i suoi creatori alla decisione di farlo sparire, nella paura che si potessero creare infiniti esseri potenti come Sentry, e gli venne cancellata la memoria, nell’impossibilità di ucciderlo. Nella miniserie a lui dedicata veniamo a scoprire che Sentry fu in realtà il primo supereroe dell’universo Marvel, entrando in contatto con molti altri eroi tra cui Hulk, Mister Fantastic e l’Uomo Ragno, ma la sua esistenza venne misteriosamente cancellata dalla memoria di tutto l’universo. La sua esistenza è legata a doppio filo a quella di un’entità malvagia chiamata Void. Ognuno richiede la presenza dell’altro per poter esistere: tanto più potente diventa uno, allo stesso modo si fortificava l’altro. Ricordò che fu lui stesso a cancellare la memoria di sé dalle menti di tutto il mondo, cancellando ogni traccia della sua esistenza. Per evitare di mettere a repentaglio la sicurezza del mondo intero, Robbie decise di abbandonare definitivamente l’identità di Sentry.