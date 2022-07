Fantastic 4 non sarà una storia sulle origini del gruppo

Di Fantastic 4, la nuova pellicola dedicata allo storico gruppo di supereroi della Casa delle Idee, sappiamo solo che uscirà l’8 novembre del 2024. Dopo l’abbandono della regia del film da parte di Jon Watts non sono emersi ulteriori dettagli sull’atteso progetto che porterà Mister Fantastic, la Donna Invisibile, La Torcia Umana e la Cosa nel Marvel Cinematic Universe (al netto del fatto che una variante di Reed Richards è già apparsa in Doctor Strange nel multiverso della follia, ndr.).

Dato che all’uscita del film mancano poco più di due anni, è probabile che l’annuncio del regista incaricato di portare il franchise su grande schermo verrà fatto nei prossimi mesi (magari alla D23?).

Anche se al panel dei Marvel Studios tenutosi al Comic-Con di San Diego si è parlato principalmente di altri progetti in cantiere presso la divisione di Kevin Feige and co., è stato proprio il boss dello studio a spiegare all’Hollywood Reporter che la pellicola dei Fantastic 4 non sarà una storia sulle origini del team.

Un sacco di gente conosce la storia del gruppo. Le persone conoscono, quantomeno, le basi. Come possiamo prendere questa storia e far sì che le persone assistano a qualcosa di mai visto prima? Ci siamo imposti uno standard molto elevato in merito a quello che vogliamo portare sul grande schermo.

Insomma, pare proprio che anche Fantastic 4, così come già avvenuto con l’arrivo dell’Uomo Ragno nel Marvel Cinematic Universe con Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming, non ci metterà di fronte a una classica “origin story”. Certo, va anche detto che proprio con Spider-Man i Marvel Studios sono stati così abili da mascherare le varie incursioni cinematografiche dell’Arrampicamuri in una sorta di preludio alla “rinascita” del personaggio, specie alla luce dei fatti raccontati in Spider-Man: No Way Home. Chissà quali sorprese ci attendono insieme ai Fantastici 4?

