Fantastic 4 sarà un “pilastro” dell’UCM secondo Kevin Feige, presto notizie

Nel corso di una chiacchierata con Entertainment Weekly, Kevin Feige ha parlato del futuro dell’Universo Cinematografico Marvel e ha menzionato anche Fantastic 4, il film sui Fantastici quattro.

Il presidente dei Marvel Studios ha preannunciato che il film sarà fondamentale per l’universo Marvel:

Abbiamo già parlato un po’ di Secret Wars e un po’ di [Avengers: The] Kang Dynasty in riferimento a [Ant-Man and the Wasp:] Quantumania, ma l’altro progetto che personalmente mi emoziona anche alla luce del mio trascorso di 23 anni è Fantastic 4.

Abbiamo già parlato un po’ dei mutanti e di tutto quell’aspetto del mondo Marvel, ma i Fantastici 4 rappresentano le fondamenta di tutto ciò che arrivato dopo nei fumetti. Ci sono state delle versioni per lo schermo, ma non hanno mai fatto parte dell’UCM. Si tratta di un progetto davvero emozionante per noi.

La gente ne sentirà parlare presto, abbiamo in progetto di renderlo un grosso pilastro dell’UCM andando avanti, proprio come lo sono stati nei fumetti per 50-60 anni.