Durante un’intervista con Collider, il regista Matt Shakman ha parlato di Fantastic Four, il film sui Fantastici 4 in sviluppo da diverso tempo presso i Marvel Studios.

Il cast non è stato ancora annunciato e Shakman sa bene che c’è molto interesse attorno alle nuove scelte:

È difficile da dire [quando sarà annunciato]. Come ho detto, siamo nel mezzo dello sciopero SAG, e ho le dita incrociate che raggiungano un bell’accordo e che si possa tornare a lavorare. Poi, una volta che sarà risolto, ci sarà un piano a un certo punto, ma non posso dire molto. A un certo punto arriverà l’annuncio! So che internet è in attesa di scoprire il cast e io non vedo l’ora di poter condividere tutto. Ma non posso ancora farlo”.