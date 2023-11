Dopo molte speculazioni, teorie e ipotesi, Slashfilm sarebbe certo del fatto che sarà niente di meno che Pedro Pascal a interpretare Reed Richards, noto anche come Mr. Fantastic, nel prossimo reboot di “Fantastic Four” ambientato nel Marvel Cinematic Universe.

La notizia è stata inizialmente riportata da Daniel RPK, ma secondo fonti vicine al progetto che hanno parlato con SlashFilm, Pedro Pascal avrebbe addirittura già firmato il contratto. Infatti, anche se il rapporto di Daniel RPK per il momento segnala che Pascal sia ancora in trattativa, la fonte vicina al noto sito americano conferma che l’accordo è ormai completato e dovrebbe essere annunciato presto da Disney.

Come alcuni di voi ricorderanno, nel corso dei mesi, le voci su chi avrebbe interpretato Mr. Fantastic sono state diverse, e attori come John Krasinski, Adam Driver, Jake Gyllenhaal e Matt Smith sono stati presi in considerazione in vari momenti.

Al momento ancora non ci conoscono le identità degli attori che interpreteranno il resto della cosiddetta “Prima Famiglia” della Marvel, composta da Sue Storm (La Donna Invisibile), Johnny Storm (La Torcia Umana) e Ben Grimm (La Cosa).

