Il regista Matt Shakman ha parlato di Fantastic Four, il film sui Fantastici 4 in sviluppo da diverso tempo presso i Marvel Studios.

Durante una chiacchierata con Inverse ha parlato del suo amore per i fumetti:

Non bado tanto ai film, ma ai fumetti. È da quando sono bambino che sono un fan dei Fantastici Quattro.[…] Sto cercando di capire cosa rappresentano questi personaggi per me e come dare loro vita nel miglior modo possibile. Sto partendo da lì.