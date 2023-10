È in un’intervista con Collider che il regista Matt Shakman aggiorna finalmente su Fantastic Four, il film sui Fantastici 4 in sviluppo da tempo presso i Marvel Studios.

Shakman ha ammesso che il doppio sciopero in corso a Hollywood (che presto dovrebbe concludersi, quello degli sceneggiatori è già stato sospeso) ha inevitabilmente ritardato la lavorazione, ma ha promesso che le riprese inizieranno l’anno prossimo:

Sì, andremo assolutamente sul set l’anno prossimo, probabilmente in primavera. Gireremo a Londra, ai Pinewood Studios.

Shakman ha anche parlato brevemente della sceneggiatura, promettendo che sarà qualcosa di “mai visto prima”:

È diversa dal solito, in molti modi. Vorrei poter essere più specifico. Vorrei poter dire di più! Ma stiamo facendo le cose in maniera molto diversa sul piano della storia e come approccio cinematografico. È una maniera molto più adatta al materiale che stiamo trattando. Vorrei poter dire di più, ma non posso. Ma penso che sarà diverso da qualsiasi cosa abbiate mai visto prima, e certamente da qualsiasi cosa abbiate visto finora della Marvel.

Ricordiamo che il film sui Fantastici Quattro era stato annunciato a dicembre del 2020.

Attualmente la data d’uscita del film è fissata per il 2 maggio 2025.

