ha lasciato ufficialmente la regia del film dei Marvel Studios dedicato ai Fantastici Quattro annunciato a dicembre del 2020

Watts ha appena concluso la trilogia di enorme successo su Spider-Man, e si sarebbe dovuto dedicare alla pellicola che porterà la famiglia di supereroi nell’Universo Cinematografico Marvel. Secondo quanto riporta Deadline, che ha dato la breaking news, il motivo dell’addio del regista è da attribuirsi alla sua necessità di prendersi una pausa dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home, avendo dedicato alla saga molti anni. Un addio “amichevole” confermato sia da Watts che dalla Marvel. Kevin Feige e Louis D’Esposito hanno dichiarato:

Collaborare con Jon nella saga di Spider-Man è stato un vero piacere. Volevamo continuare a lavorare con lui per portare i Fantastici Quattro nell’MCU, ma capiamo e sosteniamo la sua decisione di lasciare. Siamo ottimisti sulla possibilità di lavorare insieme ancora in futuro.

Watts ha aggiunto:

Fare tre film di Spider-Man è stata un’esperienza incredibile che mi ha cambiato la vita. Sarò sempre grato per aver fatto parte dell’Universo Cinematografico Marvel per sette anni. Spero di lavorare insieme in futuro e non vedo l’ora di vedere loro fantastica versione dei Fantastici Quattro.