I Fantastici Quattro: scelti i due sceneggiatori che scriveranno il film dei Marvel Studios!

I Marvel Studios proseguono i lavori per mettere insieme il team che svilupperà I Fantastici Quattro, l’attesa nuova iterazione della famiglia più famosa dei fumetti Marvel il cui film darà il via alla Fase 6 dell’UCM l’8 novembre 2024.

Deadline rivela infatti che Jeff Kaplan e Ian Springer sono stati scelti per scrivere la sceneggiatura della pellicola, e che in effetti i due stanno già lavorando da qualche tempo al progetto, addirittura da prima ancora che Matt Shakman venisse scelto come regista. Secondo la testata, gli sceneggiatori avrebbero già impostato la storia del film e soprattutto deciso la sua posizione nell’UCM assieme a Kevin Feige. Il lavoro che faranno ora, prima di stendere la sceneggiatura vera e propria, sarà quello di allineare la propria visione a quella di Shakman.

I due scrittori sono relativamente nuovi nell’ambiente, anche se nell’ultimo anno hanno venduto numerose sceneggiature a Hollywood. Uno di questi progetti si chiama Disaster Wedding ed è una commedia che la Warner Bros. ha affidato a Max Babakow (Palm Springs).

Vi terremo aggiornati!