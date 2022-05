Le riprese di, chiamato Fast X negli USA, proseguono per le vie di Roma : le aree dove si sta svolgendo la produzione sono blindate, ma alcuni appassionati sono riusciti a scattare foto e realizzare video anche oggi, incluso il nostro lettore Adriano che ci ha mandato queste immagini di alcuni veicoli che sono stati utilizzati:

Ecco poi un video condiviso da Giancarlo Giammetti, socio d’affari di Valentino, che dal suo attico su via dei Condotti ha assistito alle riprese che si sono svolte in Piazza di Spagna. A giudicare da quanto lamentato dall’imprenditore, sono state rimosse le celebri azalee e la piazza è stata isolata per girare una spettacolare scena in cui le auto sfrecceranno giù per la scalinata di Trinità dei Monti fino, appunto, a via dei Condotti. Nel video possiamo vedere parte della sequenza (verosimilmente, le auto sulla scala verranno aggiunte in computer grafica):

Ecco invece un video relativo a ieri:

In tutto questo, Jason Momoa ha fatto una visitina ai Musei Vaticani ed è stato alla Cappella Sistina, condividendo poi delle foto:

Ha poi visitato un negozio di antiquariato:

Anche la sua controfigura Damian Viera ha pubblicato alcune immagini:

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

Quanto attendete di rivedere Vin Diesel e gli altri membri del cast in Fast & Furious 10? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

