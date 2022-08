Fast & Furious 10: Alan Ritchson sul film: “Sarà il migliore del franchise”

Alan Ritchson si è recentemente rivolto al suo pubblico di Instagram per parlare del suo lavoro in Fast & Furious 10 (Fast X), prossimo film del noto franchise in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Con un video l’attore ha parlato del progetto in maniera decisamente lusinghiera:

È stata una cosa incredibile. Non vedo l’ora che vediate il film. Di sicuro sarà il migliore del franchise finora, lo so.

Trovate il video completo qua sotto:

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

