“Queste sono le mie nuove guide turistiche. Le altre non funzionavano. Ci siamo resi conto che i paparazzi sono veramente abili qui. Quindi siamo nel giardino degli aranci, è bellissimo qui. E ora non ci sono paparazzi in vista”.

Si sono concluse oggi le riprese romane di: da lunedì, infatti, il set si sposta a Genzano (ai Castelli), dopo che per una settimana la produzione ha interessato varie aree del centro della Capitale. Stamattina Jason Momoa ha girato altre scene e ha condiviso le immagini dal set con Just Jared ( potete vederle qui ) nelle quali figurano anchee gli Hells Angels, arruolati dall’attore per “proteggerlo dai paparazzi”, come ha spiegato nelle sue Instagram Stories:

Momoa però ha mandato diverse immagini proprio a Just Jared, condividendo con il sito un video esclusivo con un messaggio rivolto ai suoi fan, in particolare a quelli italiani, che si sono lamentati del fatto che ha avuto il permesso di scattare delle foto nella Cappella Sistina:

È il mio ultimo giorno a Roma e vi voglio bene, amo l’Italia. È stato fantastico. Sono felicissimo di lavorare con la Universal e ovviamente con Vin, e con l’intera troupe che mi ha accolto. Volevo anche dire che se avete sentito che io abbia mancato di rispetto alla vostra cultura sappiate che non è mia intenzione. Sono venuto la prima volta a 19 o 20 anni per vedere la Cappella Sistina. Ho sempre voluto e ora che posso, ho fatto una grande donazione per permettere ai miei amici e alla mia troupe di visitarla, perché avevamo solo un paio di giorni di ferie e volevo mostrare loro questi luoghi. Poi ho trovato delle persone che volevano fare delle foto assieme a me, cosa che mi è sembrata strana visto che stavamo visitando il Vaticano, ma alla fine l’ho fatto. Sono stato rispettoso, ho chiesto il permesso per fare una cosa che pensavo fosse ok. Non avrei mai fatto qualcosa per mancare di rispetto alla vostra cultura. Se l’ho fatto, mi scuso. Non era mia intenzione. Ho pagato per vivere quel momento privato e ho fatto una bella donazione alla chiesa. Vi voglio bene, non volevo offendervi.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l’addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

