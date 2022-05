Qualche settimana fa, che abbiamo visto l’anno scorso nei panni di Ratcatcher II in The Suicide Squad – missione suicida, è entrata a far parte del cast di

Il suo ingresso nel team era già stato celebrato anche da Vin Diesel con un post su Instagram. Qualche ora fa, sempre su Instagram, Daniela Melchior ha postato un paio di scatti dal backstage di Fast & Furious 10 che ci permettono di dare uno sguardo al look che il suo personaggio avrà nell’attesissimo blockbuster targato Universal.

Trovate tutto qua sotto:

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l’addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

