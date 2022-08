Fast & Furious 10, Jason Momoa parla del suo eccentrico villain

La saga di Fast & Furious è avviata verso la sua conclusione (?) che si articolerà attraverso il decimo e l’undicesimo capitolo. In Fast & Furious 10 assisteremo all’ingresso nel franchise di svariati nuovi volti come, ad esempio, quello di Jason Momoa, il protagonista della saga cinefumettistica di Aquaman.

La star interpreterà uno dei villain del blockbuster, un personaggio che, a quanto pare, lavorerà a stretto contatto con Charlize Theron e la sua Cipher. Senza scendere troppo nei dettagli del film e della parte, Jason Momoa ha definito il villain in questione come decisamente eccentrico. La star ha svelato che il suo misterioso personaggio guida una macchina color lavanda e decora le sue unghie di rosa e viola spiegando che:

Tempo fa, Momoa si era già espresso su Fast & Furious 10 e la parte che sta interpretando dicendo che:

È fantastico, è scontroso e anche incompreso. Girerò con attori con cui non ho mai collaborato… con Charlize [Theron] prima di tutto e non vedo l’ora, è magnifica. Poi andrò in posti bellissimi e lavorerò con tutto il resto del cast, la maggior parte del cast.