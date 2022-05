Le riprese dia Roma proseguono senza intoppi. In mattinata hanno interessato l’area tra ponte Umberto e ponte Cavour, e continueranno in altre zone del centro durante tutta la giornata. Presente sul set, che dopo aver girato una sequenza su una scalinata l’altro giorno è stato visto sfrecciare per le vie sulla stessa moto, ovviamente alternandosi alle proprie controfigure per le scene più complesse.

Ecco alcuni video e foto del giro in moto:

Nelle ore successive, poi, è toccato a una lamborghini gialla, vista sfrecciare per le vie del centro:

In tutto questo, ieri Jason Momoa e il suo entourage hanno fatto un giro per la folla. L’attore si è “camuffato” con un foulard… non proprio invisibile:

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

Quanto attendete di rivedere Vin Diesel e gli altri membri del cast in Fast & Furious 10? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Se volete, potete restare in contatto con la redazione di BadTaste anche su Twitch!