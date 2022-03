Fast & Furious 10, Jason Momoa conferma d’interpretare il villain

A fine gennaio abbiamo appreso che, interprete di Aquaman nei film della DC Comics, era entrato nel cast di. Al tempo le indiscrezioni lo accostavano alla parte del villain del film di fianco a Charlize Theron anche se si trattava, appunto, solo di una voce che aveva accompagnato l’aggiornamento di casting ( ECCO TUTTI I DETTAGLI ).

Ora, dal red carpet della premiere newyorkese di The Batman, è arrivata la conferma da parte dello stesso Jason Momoa: sarà lui il villain della pellicola. A riportare le sue parole è Entertainment Tonight:

Ho in programma di fare Fast & Furious 10. Qualcosa di piccolo e indipendente a Londra. Sarà divertente, avrò l’opportunità d’interpretare il ragazzaccio cattivo, cosa che non ho fatto da un po’. Insomma: sarò il cattivo. Un cattivo molto sgargiante, con un po’ di brio!

Le riprese di Fast & Furious 10 stanno per partire a Londra, così come affermato da Jason Momoa sul red carpet di The Batman e così come rivelato da Vin Diesel una decina di giorni fa.