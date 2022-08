Fast & Furious 10: Michelle Rodriguez loda il regista Louis Leterrier

Ha fatto molto parlare, qualche mese fa, l’abbandono della regia di Fast & Furious 10 da parte del regista Justin Lin colui che da Tokyo Drift in poi è stato fondamentale nel rilanciare la saga della Universal trasformandola in una macchina capace di generare un giro d’affari in stile Marvel Cinematic Universe.

A rimpiazzarlo dietro alla macchina da presa è arrivato il solido mestierante Louis Leterrier, regista di The Transporter, Danny the Dog e L’incredibile Hulk.

Ed è proprio di Louis Leterrier che ha parlato qualche giorno fa al Comic-Con una delle facce storiche della saga, Michelle Rodriguez, intervenuta alla manifestazione californiana per la promozione del film di Dungeons & Dragons.

Queste le sue parole:

È arrivato con un carico di energia e amore. Era da un po’ che non avveniva qualcosa del genere con la saga di Fast & Furious, intendo il ritrovarsi a lavorare con qualcuno che è un vero fan e che vuole davvero portare la storia in direzioni mai prese prima. Ci lavoriamo da 20 anni. Dopo tutto questo tempo ti ci abitui e quasi ti dimentichi cosa significhi lavorare con un regista come Louis che arriva e ti dice “Tutto questo è straordinario, facciamo la nostra magia!”. Siamo così fortunati ad averlo a bordo.

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

FONTE: Collider via Comic Book