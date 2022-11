Fast & Furious 10: svelato il budget stratosferico?

The Wrap riporta in esclusiva la cifra a cui sarebbe lievitato il budget di Fast & Furious 10, ora in produzione.

Stando al sito, il budget ammonterebbe alla cifra colossale di 340 milioni di dollari, che corrisponde al 70% in più rispetto alle risorse impiegate per il capitolo precedente.

Tra i motivi dietro i rialzi ci sarebbero i compensi crescenti per le star della saga tra cui Vin Diesel e il resto del cast, i costi produttivi in aumento causati dall’inflazione, i costi legati ai protocolli di sicurezza Covid-19.

Se le voci fossero vere, il decimo capitolo della saga d’azione diventerebbe tra i film più costosi di Hollywood (senza considerare l’inflazione) assieme ad Avengers: Endgame, Avengers: Age of Ultron e Pirati dei Caraibi: Oltre i confini del mare.

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

