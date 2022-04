Non sono passati neanche dieci giorni da quando un sorridente Vin Diesel e un decisamente meno convinto Justin Lin dichiaravano, dal set di, che quella in arrivo era il miglior film della sag a.

E non sono trascorse neanche 48 pre dall’improvvisa notizia che Justin Lin ha deciso di abbandonare la regia del kolossal targato Universal. D’altronde, quello di Justin Lin è un nome importantissimo per la saga di Fast & Furious: ha diretto ben 5 film dei nove usciti finora ed è stato proprio l’artefice del rilancio del franchise, prima con The Fast and the Furious: Tokyo Drift (2006) e poi con Fast & Furious – Solo parti originali (2009). È stato anche grazie a lui se la portata del brand Universal ha assunto delle dimensioni globali, ben maggiori di quelle che aveva inizialmente.

Mentre siamo tutti in attesa di scoprire a chi verrà affidata la regia di Fast & Furious 10, Variety pubblica un interessante report in cui vengono citati i costi che la Universal dovrà sostenere per colpa di questa pausa imposta alla prima unità del film. Un divorzio che, sulla carta, è stato definito come amichevole. Già perché a Hollywood, più che altrove, il tempo è letteralmente denaro.

Il magazine scrive infatti che:

La più grande sfida a cui sta andando incontro il film ora come ora è il tempo. Delle fonti ci hanno informato in merito al fatto che le riprese di seconda unità proseguiranno in Inghilterra, mentre quelle di prima unità sono ferme fino a che non verrà annunciato un nuovo regista […] Delle fonti di differenti studios che hanno una certa dimestichezza con la sostituzione di registi in corso d’opera ci spiegano che la cosa potrebbe costare dai 600.000 dollari al milione di dollari al giorno alla Universal. Il costo aumenta se era già in corso la produzione di grandi e spettacolari set piece e forse l’avviso fatto da Justin Lin è stato diramato proprio all’inizio della lavorazione per evitare l’aumento di queste spese.

Variety nota anche che in una produzione con un cast di star di serie A, il tempo è un fattore fondamentale anche nel momento in cui si deve tenere conto che queste stelle del cinema sono già impegnate pure in altri importanti franchise:

Bisogna anche considerare che le nuove star della saga, Jason Momoa, Brie Larson, ma anche Charlize Theron che tornerà per la terza volta nei panni di Cipher, sono tutte impegnate in franchise che richiedono il loro tempo e la loro attenzione. Questi ritardi potrebbero richiedere degli aggiustamenti affrettati – e costosi – per andare incontro alle necessità delle loro agende.

Il magazine nota che l’avviso dell’addio di Justin Lin è stato dato tramite i social ufficiali di Fast & Furious con un post che, addirittura, usava il font ufficiale della saga: probabilmente, la major e il regista avevano già discusso della cosa e non si è trattato di una decisione improvvisata dal giorno alla notte.

Resta ora da vedere se per rimpiazzare Lin verrà scelto un filmmaker che ha già avuto modo di lavorare, in passato, a Fast & Furious oppure qualcuno di esterno.

Vi terremo aggiornati.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023.

