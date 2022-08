È cominciata ieri e proseguirà oggi la protesta dei residenti di Angelino Heights (quartiere di Los Angeles) contro le riprese di Fast & Furious 10, per il timore che il film incoraggi ulteriormente le corse clandestine nel loro quartiere, location abituale della saga. Come vi raccontavamo in questo articolo, sin dalla prima del film nel 2001, i fan del popolare franchise si sono recati nel quartiere per ammirare il Bob’s Market, il negozio di proprietà della famiglia di Dominic Toretto (Vin Diesel) e la caratteristica casa vittoriana del personaggio. Quasi tutte le sere, gli appassionati di auto si lanciano in doughnut ad alta velocità davanti al negozio, oltre a gareggiare e a occupare le strade di tutta l’area a ovest di Downtown. Questo causa spesso incidenti stradali e decessi di pedoni, serio problema per la città e per tutti gli Stati Uniti: nei primi tre mesi del 2022 i morti per incidenti stradali a livello nazionale sono aumentati del 21% rispetto al 2020.

“È super, super, super pericoloso“, ha detto un residente alla folla riunita per la protesta, “Voglio dire, non ci vuole una persona intelligente per capire che se si perde il controllo, si rischia di colpire qualcuno o qualcosa“.

Le due organizzazioni che hanno organizzato l’evento chiedono alla città di riprogettare le strade di Angeleno Heights installando barriere come dossi che impediscano agli automobilisti di fare le gare di corsa. Chiedono inoltre che le autorità cittadine e statali adottino una politica di tolleranza zero nei confronti delle corse clandestine e che la NBCUniversal si attenga alla propria dichiarazione di impatto sociale, includendo tra l’altro nei film un disclaimer che le scoraggi e collaborando con i legislatori per l’approvazione di leggi che fungano da deterrente per queste attività illegali.

Ecco alcuni video della protesa condivisi su Twitter:

Protesters are out in Angelino Heights, demonstrating against the filming of #FastandFurious10” here in #LosAngeles. They’re trying to get the word out that “street racing kills”. @knxnews pic.twitter.com/zAFigz57LB — Jon Baird (@KNXBaird) August 26, 2022

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023.

Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

