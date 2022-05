Il nuovo post Instagram di Vin Diesel è dedicato a Sung Kang, che tornerà a interpretare Han in, il penultimo capitolo della saga in arrivo nelle sale il prossimo anno.

Ecco le parole dell’attore:

Mentre mi sono preso un momento per riflettere sull’ultima settimana di riprese mi sono imbattuto in questa immagine. Per qualche motivo mi ha reso molto nostalgico… non perché sia stata lei la prima voce e la voce più forte a lottare per il ritorno di Han in Fast 9… ma perché fu proprio Samantha a invitare Sung in I fuorilegge, un lavoro che potreste non aver visto che cerca di collegare Fast 1 a Fast 4. Lei lo chiamò e disse che lo studio voleva che dirigessi il corto ma che non c’erano soldi per noi attori. Lui rispose che avrebbe voluto prima parlare con i suoi agenti, ma poi richiamò e accettò di prendere un volo per la Repubblica Dominicana per una settimana di riprese… dopo tutto fu un mio corto diretto tanti anni fa, Multifacial, che lo ispirò a continuare a fare l’attore.

Sung è sempre stato una pedina importante in questa storia, vederlo sul set nel 2022 fa sorridere la mia anima.