Fast & Furious 10: Vin Diesel condivide un tributo a Tyrese Gibson

Manca sempre meno al debutto del primo trailer di Fast & Furious 10, che arriverà come confermato da Vin Diesel nel corso del mese prossimo.

Per il lancio del film sono in programma eventi in tutto il mondo, come confermato dallo stesso attore che ha deciso di dedicare il suo ultimo post su Instagram al suo amico e collega Tyrese Gibson:

Se mi avessi detto nel 2010, quando abbiamo iniziato a lavorare… che nel 2023 ci saremmo trovati sulle coste delle isole Turks e Caicos a parlare dei paesi che stiamo per visitare per l’uscita del finale… Wow, è surreale!

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

Cosa ne pensate e quanto attendete Fast & Furious 10? Lasciate un commento!