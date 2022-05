La lavorazione diprosegue così come l’attività social del protagonista assoluto della saga,

La star ha difatti postato alcuni nuovi materiali sul suo profilo Instagram. Nello specifico si tratta di una foto in cui lo vediamo insieme a una delle new entry nel cast del kolossal, ovvero sia Brie Larson, l’interprete di Captain Marvel nel Marvel Cinematic Universe.

Eccola qua sotto:

Poi Vin Diesel ci regala anche un piccolo video dal set con Jordana Brester che, in Fast & Furious 10, torna nei panni della sorella di Dominic Toretto, Mia:

Infine, c’è anche una foto di repertorio in cui lo vediamo insieme a Paul Walker, il co-protagonista della saga, Paul Walker, tragicamente scomparso in un incidente stradale avvenuto il 30 novembre del 2013. Nel testo che accompagna l’immagine, Vin Diesel torna a ribadire che Fast & Furious 10 e tutto il viaggio fatto con l’epopea sono stati fatti anche per celebrare la memoria del suo amico Pablo.

L’uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l’addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

L'uscita della pellicola è fissata per il 19 maggio 2023. Il regista, dopo l'addio di Justin Lin, è Louis Leterrier.

