Fast & Furious 10: Vin Diesel svela quanto manca all’uscita del trailer

Vin Diesel ha aggiornato i fan di Fast & Furious alcune ore fa comunicando che non manca così tanto al debutto del primo trailer del 10° film della saga.

L’attore ha annunciato che mancano “meno di due mesi” alla diffusione delle prime sequenze dal film, il che potrebbe significare non solo uno spot al Super Bowl, ma anche un trailer in tempo per l’uscita al cinema di Ant-Man & the Wasp: Quantumania.

Ecco lo scatto dal set condiviso dall’attore:

L’uscita di Fast & Furious 10 è fissata per il 19 maggio 2023. Trovate tutte le informazioni sulla pellicola nella nostra scheda!

Cosa ne pensate e quanto attendete Fast & Furious 10? Lasciate un commento!