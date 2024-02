Fast & Furious 11 regalerà alla saga un gran finale: è la promessa fatta da su Instagram da Vin Diesel con un post in cui ha voluto aggiornare la sua platea di follower circa lo stato dei lavori del franchise.

Nonostante l’anno scorso sempre Vin Diesel avesse dichiarato che Fast X rappresentava il primo tassello di una trilogia che avrebbe chiuso la saga di Fast & Furious cominciata più di 20 anni fa, pare che, nel mentre, i piani siano cambiati, magari con la complicità di un botteghino di 714 milioni di dollari di certo non basso, ma neanche stellare in rapporto ai 340 milioni di dollari di budget di costo del decimo episodio.

Su Instagram, parlando dei lavori per Fast & Furious 11, Vin Diesel scrive:

Abbiamo appena concluso la nostra riunione settimanale di Fast con gli scrittori e l’intera squadra… dire che l’entusiasmo per il nostro finale è incredibilmente elevato è riduttivo. Wow. Così emozionante… Mentre tutti si stavano preparando per il weekend carichi ed eccitati, io ho pensato a tutti voi… ricordando i numerosi momenti in cui il vostro entusiasmo e la vostra passione sono diventati la forza trainante del nostro viaggio creativo. Il vostro attaccamento per la nostra saga ha avuto un impatto unico sul suo successo e sulla sua evoluzione… come direbbe mia figlia più piccola, è profondo. Grazie per essere la spina dorsale di questa saga globale che, grazie a voi, va oltre lo schermo. Questo grande finale non è solo una conclusione; è una celebrazione della meravigliosa famiglia che abbiamo costruito insieme. Spero di rendervi orgogliosi!

Quello che ancora non è del tutto chiaro dal post di Vin Diesel è se questo nuovo Fast & Furious 11 segnerà il finale dell’intera saga o solo della storia di Toretto and co. Qualche settimana fa era infatti arrivato online un rumour secondo cui Fast & Furious 11 sarà l’ultimo capitolo della saga interpretato da Vin Diesel (ECCO I DETTAGLI).

