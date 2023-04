Squadra che vince non si cambia, e così sarà ancora una volta Louis Leterrier a dirigere Fast & Furious 11.

Il regista ha rimpiazzato Justin Lin per le riprese di Fast X a maggio del 2022, quando la produzione era già pronta per partire. Una sostituzione dell’ultimo minuto che però non ha causato rallentamenti o problemi di sorta, e che evidentemente ha funzionato molto bene vista la conferma per l’ultimo (?) film della saga.

Questo l’annuncio della Universal Pictures:

Louis si è unito al team di ‘Fast & Furious’ in modo impeccabile, con una comprensione innata del franchise che è più forte che mai dopo due decenni. Sotto la sua direzione, ‘Fast X’ è un thriller ad alta intensità con tutta l’azione spettacolare, l’emozione e i colpi di scena che i fan si aspettano – e anche di più. Siamo entusiasti che continui a lavorare sedendosi sulla poltrona da regista.

Leterrier è stato regista del primo film di Transporter, di Scontro tra Titani e di Now You See Me. In televisione ha diretto The Dark Crystal: La resistenza.

