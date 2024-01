Secondo un nuovo report del solitamente ben informato Jeff Sneider, Fast & Furious 11 sarà l’ultimo capitolo della saga interpretato da Vin Diesel, interprete di Dominic Toretto.

Procediamo con ordine. Nella sua newsletter, Sneider scrive che Fast & Furious 11, che proseguirà la storia rimasta in sospeso alla fine di Fast X, sarà una sorta di “ritorno alle origini” del franchise. Come il primo episodio della saga, quella di Rob Cohen del 2001, si concentrerà su un unico importante colpo – e si suppone annessa corsa automobilistica – al posto di proporre un’altra avventura dal sapore globale per la famiglia di Toretto. Jeff Sneider scrive anche che il budget del blockbuster dovrebbe aggirarsi intorno ai 200 milioni (forse anche meno) dopo averne spesi ben 340 per Fast X (che ne ha poi incassati 704 in tutto il mondo). Vale anche la pena notare che Fast 11 potrebbe anche optare per un nuovo villain al posto di riportare in scena il Dante Reyes di Jason Momoa.

Chiaramente, per quanto attendibile, Jeff Sneider sta riportando quelli che, al momento, sono solo dei rumour. Ovviamente vi terremo aggiornati.

