I vari talent coinvolti del franchise hanno già da tempo iniziato a far capire che Fast & Furious 11 cercherà di frenare gli eccessi delle ultime pellicole per proporre qualcosa di più simile al primo, storico capitolo che, nel 2001, ha dato inizio alla saga di Vin Diesel, Paul walker and co.

Ed è proprio Vin Diesel a fare leva sulla nostalgia in un video postato su Instagram in cui spiega che nel prossimo Fast tornerà in scena un “volto noto”: la Toyota Supra Mark IV guidata da Brian O’Conner (Paul Walker) nel primo Fast & Furious.

Vin Diesel dice:

Un’altra giornata incredibile di riprese. Per tutti voi che conoscete davvero bene il franchise di Fast & Furious, potete solo immaginare cosa ha evocato questa macchina. È stata la prima macchina con cui mi sono imbattuto in questo franchise e, inutile dirlo, ha un posto speciale nel mio cuore.

Non è chiaro, nel filmato l’attore non lo specifica, se il giorno di riprese di cui sta parlando sia, effettivamente, per Fast & Furious.

La data di uscita dell’undicesimo capitolo della saga Universal arriverà nei cinema nel 206, a 25 anni esatti dal primo film.

