Che la release di Fast & Furious 11 fosse destinata a slittare appariva chiaro anche dalle ultime dichiarazioni di Tyrese Gibson. Qualche giorno fa, l’interprete di Roman Pearce spiegava che per via degli scioperi dello scorso anno, l’inizio delle riprese del blockbuster dovrebbero partire nei primi mesi del 2025.

Dal CCXP in Messico, il regista Louis Leterrier ha confermato che Fast & Furious 11 non arriverà nelle sale nell’aprile del 2025, ma nel 2026, per il 25° anniversario della nascita del franchise.

Cominceremo a girare all’inizio del 2025

La prima pellicola di quella che poi è diventata una delle proprietà intellettuali cinematografiche più importanti della Universal, arrivò nei cinema statunitensi il 22 giugno del 2001 (via IMDb).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Collider via ComicBook

Classifiche consigliate