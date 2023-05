È da oggi nei cinema dello stivale Fast X (LEGGI LA RECENSIONE), il decimo capitolo, diretto da Louis Leterrier, della saga di Fast & Furious prodotta dalla Universal.

Ricorderete forse che giusto qualche giorno fa, durante la premiere mondiale del film tenutasi in quel di Roma, Vin Diesel ha annunciato che Fast X è il primo capitolo di una Trilogia e che dopo l’undicesimo capitolo potremo anche vedere un Fast & Furious 12, al netto degli ormai quasi certi ritardi che lo sciopero degli sceneggiatori imporrà con tutta all’episodio 11 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Interrogato circa la possibilità di dirigere anche la dodicesima iterazione del franchise, Louis Leterrier ha preferito mantenere un approccio all’insegna della cautela specificando che, chiaramente, bisogna intanto vedere come il pubblico deciderà di accogliere Fast X.

Intanto vediamo come va questo. Sai, il bello di questo franchise è che il pubblico ti dona il suo affetto che ti dà la possibilità di far continuare a crescere la saga e a darne altri ai fan, anche sorprendendoli. Non devi ingozzare il pubblico, devi dargli quello che ama. Vediamo. Se ci pensi, due anni fa pensavamo che non sarebbero neanche più esistiti i film. Tocchiamo ferro e ringrazio la mia stella fortunata per il fatto che stiamo ancora facendo questi lungometraggi giganteschi che sono tornati a essere visti da milioni di persone in tutto il mondo. Per me è bellissimo far parte di questa estate di cinema in cui si respira davvero una palpabile eccitazione per il ritorno dei film. So bene come finirà il franchise e so quali siano le problematiche di 25 anni di storie che porteranno a quel momento. Ma ci sono molte strade che portano in quel luogo. Molte strade ci porteranno alla fine.