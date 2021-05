Nella chiacchierata fatta da Vin Diesel con Entertainment Weekly nel primo episodio della serie di podcast ufficiali che il magazine dedica alla saga targata Universal, la star ha avuto modo di spiegare cheaiuterà a comprendere anche meglio il primo capitolo, quello che 20 anni fa ha dato inizio a tutto.

Ecco cos’ha detto Diesel:

Il mondo intero è estremamente eccitato per l’uscita di questo film, ma per chi ci segue fin dall’inizio, sarà anche più speciale. Perché se ti ricordi il primo film sarai in grado di capirlo anche di più. Ed è una cosa notevole. Sai, io sono un amante di Dungeons & Dragons, per cui è come se si trattasse di una storia sulle origini. Vedere per la prima volta dei membri della famiglia che non avresti pensato mai e poi mai d’incontrare vi farà impazzire. Era da tempo che aspettavamo di scoprire chi era Dom prima di diventare Dom, quali sono state le sue influenze. Sarà una storia molto ricca e divertente da vedere. E aspettate di vedere il decimo. Sappiate che lo studio stesso era d’accordo sul fatto che non avremmo potuto terminare la storia solo con un film.