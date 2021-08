Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Sky relativo all’apertura di un canale di Sky Cinema che, dal prossimo 7 agosto, sarà tutto dedicato alla saga di Toretto and co in vista dell’uscita di

In occasione dell’uscita al cinema di Fast & Furious 9 – The Fast Saga nelle sale dal 18 agosto, su Sky Cinema arriva l’intera saga di Fast & Furious e per l’occasione si accende – da sabato 7 a venerdì 20 agosto, sul canale 303 – Sky Cinema Fast & Furious, interamente dedicato al franchise con le più spettacolari e ruggenti corse automobilistiche e con quell’adrenalina che gli ha raccolto 6.5 miliardi di dollari d’incassi a livello mondiale. In programma anche FAST & FURIOUS THE GREATEST MOMENTS, un documentario che ripercorre i momenti cult del franchise. Tutti i film sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW, nella collezione Fast & Furious.

Tutto ebbe inizio nel 2001 con Fast & Furious quando gli spettatori hanno iniziato a conoscere Brian O’Conner (Paul Walker), un agente sotto copertura infiltrato in una banda che opera nel settore delle gare clandestine, il cui capo è Dominic Toretto (Vin Diesel), un campione di gare di auto con un passato criminale.

Al primo film, che ebbe un notevole successo internazionale, seguì nel 2003 2 Fast 2 Furious, con protagonisti Paul Walker ed Eva Mendes. Nel 2006 esce il terzo capitolo, The Fast and the Furious: Tokyo Drift.

Nel 2009 è da ricordare il ritorno del cast originale con Fast & Furious – Solo parti originali. Qui rivediamo l’agente dell’FBI Brian O’Conner tornare nuovamente sotto copertura per infiltrarsi nella banda di Arturo Braga. Ma in questa sua nuova missione Brian dovrà fare coppia proprio con colui che aveva ingannato cinque anni prima: Dominic Toretto.

Dwayne Johnson esordisce nel franchise in Fast & Furious 5 nel 2011 nel ruolo dell’agente dello U.S. Diplomatic Security Service Luke Hobbs, personaggio che Diesel e il regista Justin Lin scrissero appositamente per Johnson. Il sesto capitolo Fast & Furious 6 arriva due anni più tardi con ancora con protagonisti Diesel, Walker e Johnson.

Fast & Furious 7 esce nel 2015 e vede il debutto di Jason Statham che interpreta Deckard Shaw, uno spietato assassino delle forze speciali in cerca di vendetta contro la banda di Dominic e Brian responsabile della morte del fratello Owen Shaw.

Nel 2017 è stato distribuito Fast & Furious 8 che introduce Helen Mirren nel ruolo di Magdalena, la madre di Owen e Deckard Shaw, e Charlize Theron che interpreta Cipher, una spietata terrorista.

