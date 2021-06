Promessa mantenuta:si sta rivelando il fenomeno che tutti aspettavano al box-office americano. Il nono episodio della saga, a lungo rinviato a causa della chiusura prolungata dei cinema americani, venerdì ha incassato ben 30 milioni di dollari tra Stati Uniti e Canada, una cifra davvero notevole (che include i 7.1 milioni delle anteprime di giovedì ) se si pensa che in molti stati la capienza delle sale è ancora ridotta (e in alcune aree del Canada i cinema sono chiusi). I cinema che propongono il film sono 4179, il numero più alto da marzo del 2020.

Le nuove proiezioni parlano quindi di un incasso nel weekend ben sopra i 60 milioni di dollari delle aspettative iniziali, e più verso i 70 milioni di dollari: il record assoluto d’incasso d’apertura per un film non solo dall’inizio della pandemia, ma addirittura dall’uscita di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker a dicembre del 2019.

Una ventata d’aria fresca per i cinema americani che dovrebbe contribuire a ridare fiducia a tutta l’industria, in vista dei prossimi blockbuster in uscita nel mese di luglio (primo tra tutti Black Widow, che però arriverà in contemporanea anche su Disney+ con Accesso VIP).

Ricordiamo che nel 2019 lo spin-off Hobbs & Shaw debuttò con 60 milioni di dollari, mentre due anni prima Fast & Furious 8 raccolse ben 98.7 milioni di dollari. Il record “pandemico” precedente per il weekend d’esordio è di A Quiet Place 2, che nei quattro giorni del weekend del Memorial Day ha incassato 483 milioni di dollari e attualmente detiene lo scettro di maggiore incasso USA dall’inizio della pandemia: 135 milioni di dollari che presto verranno superati dai dati di Fast & Furious 9.

Fonte: TheWrap